На Самбірщині голова сільради фальсифікував рішення сесій
18:26, 02 лютого 2011Львів
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Сам собі виписував премії та надбавки
Львів. 2 лютого. УНІАН. Правоохоронці викрили голову однієї із сільських рад Самбірського району Львівської області, який упродовж кількох років займався підробкою службових документів сам собі призначаючи премії та надбавки.
Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, співробітниками державної служби по боротьбі з економічною злочинністю було виявлено факт розтрати грошових коштів 39-річним головою сільської ради, «який зловживаючи службовим становищем в період 2002-2007 років всупереч Постанові КМУ №2288, підписав та завірив печаткою завідомо недостовірні рішення сесії сільської ради щодо призначення собі премії та надбавки на загальну суму 23 973 грн».
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