ДАІ штрафуватиме за проїзд центром Львова

Львів. 3 лютого. УНІАН - ДАІ Львівської області нагадує, що в’їзд автомобілями на територію історичної частини міста Львова, яка є у списку спадщини ЮНЕСКО, а саме – на площу Ринок – суворо заборонений. Відтак, водіїв, які нехтуватимуть цією забороною і порушуватимуть Правила дорожнього руху, буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Разом з тим, водіям транспортних засобів дозволений завіз товарів у заклади торгівлі, громадського харчування та об’єктів побутового обслуговування, а також для вивезення сміття з площі Ринок (влітку - від 24.00 до 7.00, а в осінньо-зимовий період – від 22.00 до 7.00).

ДАІ нагадує, що за порушення вимог дорожнього знаку "В’їзд заборонено" водіїв усіх транспортних засобів буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Це також стосується водіїв автомобілів приватної охорони, банківської сфери та жителів площі Ринок міста Львова.

Розмір штрафу за порушення вимог дорожнього знаку "В’їзд заборонено" становить від 255 до 340 грн. Додамо, що інспектори ДАІ, які несуть службу на площі Ринок у Львові, складають в середньому по 10 адміністративних протоколів на водіїв-порушників.

Нагадаємо, в’їзд на територію площі Ринок заборонений для транспортних засобів, окрім електротранспорту (трамваїв), автомобілів спеціального призначення та туристичних кінних карет згідно із рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 23 серпня 2006 року.