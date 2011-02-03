На Львівщині стався витік дизпалива

Львів. 3 лютого. УНІАН – Учора, 2 лютого, поблизу с. Петричі Буського району Львівської області відбулась розгерметизація продуктопроводу, який належить ДП «ПрикарпатЗахідтранс». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.



Фото ГУ МНС України у Львівській області

Встановлено, що на 91 км продуктопроводу (Ø 530 мм), який належить ЛВДС-5 ДП «ПрикарпатЗахідтранс» внаслідок корозії металу (попередня причина) відбулась розгерметизація даного продуктопроводу та витік дизельного палива в межах охоронної зони. Кількість дизельного палива, що витекла встановлюється.

Орієнтовна площа забруднення становить 250 кв. м.

На ранок 3 лютого аварійно-відновлювальні роботи тривають. На місці події працює три аварійні бригади «ПрикарпатЗахідтранс» в кількості 30 осіб та 8 од. тех.