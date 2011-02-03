На Львівщині сьогодні від 12° морозу до 4° тепла

Львів. 3 лютого. УНІАН – У Львівській області сьогодні хмарна погода з проясненнями. Вночі часом невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області.

Окрім цього, в області на дорогах ожеледиця. Вітер західний 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі –3…– 8ºС, при проясненнях до – 12ºС, вдень від –1…+ 4ºС.

Вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м.