Львів хочуть зробити велосипедним містом

Львів. 3 лютого. УНІАН. Цього року у Львові на вулицях Науковій, Володимира Великого, Стрийській мають з’явитись перші велодоріжки. Про це розповів радник міського голови Львова Олег ШМІД.

Відтак у Львові буде прокладено 166 км велодоріжок, що складуть основу веломережі міста.

«Пілотний проект ми розпочнемо з вулиць Наукової, Володимира Великого і Стрийської. Вони з’єднають нові вулиці Вернадського та Ряшівську, будівництво яких передбачено цього року в межах підготовки до Євро-2012. Згідно з проектом, нові вулиці будуть забезпечені велодоріжками, а тому сполучення їх у цілісний маршрут дасть Львову 36 км вело доріжок», – зазначив О.ШМІД.

Окрім цього, радник мера заявив, що є також бачення, аби паралельно розвивати у Львові прокатні пункти велосипедів, велотаксі та велостоянки. «Усе це ми зараз напрацьовуємо у єдиний проект, який дасть можливість зробити Львів велосипедним містом», - зазначив Олег ШМІД.