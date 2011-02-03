Народжуваність у Львові зменшилася

Львів. 3 лютого. УНІАН. Минулого року у Львові народилося 7754 немовлят, що на 363 дитинки менше, ніж у 2009 році. Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

«Народжуваність 2010 року становила 10,3 на тисячу населення, смертність – 8,5. Відтак, природній приріст є +1,8 , тоді як у 2009 році він становив +2. Вже 4 рік поспіль ми маємо позитивну демографічну ситуацію. Перший раз такі показники ми отримали в 2007 році і з того часу кількість населення Львова потроху зростає. Зараз ми маємо позитивну динаміку, за рахунок того, що люди менше помирають, адже народжуваність в умовах кризи не підвищується», – заявив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир ЗУБ.

Загалом у Львові минулого року померло 6406 осіб проти 6634 у 2007 році, а з 2007 року кількість смертей знизилась на 760.