В українця вилучено контрабанду фотокамер

Львів. 3 лютого. УНІАН – На Львівській митниці в пункті пропуску «Шегині» вилучено 17 контрабандних фотокамер «Nikon». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Українець повертався з приватної поїздки з Республіки Польща автомобілем «Форд-Транзит». Під час письмового декларування він заявив, що везе 150 доларів США, сітку зі скловолокна, дюбелі до пінопласту та банку акрилової фарби. Однак після перевірки заявлених відомостей та завірення декларації штампом, під час митного контролю в боксі поглибленого огляду у вантажному відділенні транспортного засобу було виявлено 17 незадекларованих фотокамер «Nikon» у комплекті (з’єднувальні шнури, батареї, зарядні пристрої, об’єктиви, інструкції).

За цим фактом за ст. 340 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил.

Товар загальною вартістю понад 140 тис. грн вилучено.