Цимбалюк має нового заступника

Ним став Іван Стефанишин

Львів. 3 лютого. УНІАН. На посаду заступника голови Львівської ОДА призначено Івана СТЕФАНИШИНА. Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської ОДА, відповідне розпорядження голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК підписав 1 лютого 2011 року. Окрім цього, Володимиру ГУБИЦЬКОМУ продовжено повноваження заступника голови Львівської ОДА.



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