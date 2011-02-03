Цимбалюк має нового заступника

14:09, 03 лютого 2011
Львів
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Ним став Іван Стефанишин

Львів. 3 лютого. УНІАН. На посаду заступника голови Львівської ОДА призначено Івана СТЕФАНИШИНА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської ОДА, відповідне розпорядження голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК підписав 1 лютого 2011 року.

Окрім цього, Володимиру ГУБИЦЬКОМУ продовжено повноваження заступника голови Львівської ОДА.
 

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