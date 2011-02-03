Губернатор поїхав на саміт в Польщу

Львів. 3 лютого. УНІАН - Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк бере участь у Польсько-українському форумі самоврядування та Х Економічному саміті Польща-Україна, які проходять у Варшаві протягом 3-4 лютого. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

«Відбулось урочисте відкриття Польсько-українського форуму самоврядування за участі віце-прем’єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства України Віктора ТИХОНОВА, численної делегації КМУ. Пройшла презентація на тему проведення Адміністративної реформи у Польщі починаючи з 1990-го року. Основна теза – децентралізація влади, надання основних повноважень територіальним громадам.

В обговореннях беруть участь представники центральних органів виконавчої влади України, прикордонної служби, податкової, Укрзалізниці, великих підприємств. Другий день у роботі буде ще більш насиченим. Проходитимуть заходи за участі президентів України та Польщі», – повідомив Михайло ЦИМБАЛЮК.

М. ЦИМБАЛЮК також зазначив, що провів зустріч з маршалком Підкарпатського воєводства, під час якої було обговорено питання координації, надання взаємодопомоги у питанні будівництва нових терміналів аеропортів, збільшення пропускної здатності на українсько-польському кордоні.

Економічний саміт Польща-Україна триватиме до 4 лютого.