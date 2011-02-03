У Львові розпочали відключати тепло

Львів. 3 лютого. УНІАН – Сьогодні комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» розпочало відімкнення від теплопостачання юридичних осіб, які накопичили борг за опалення і гарячу воду та мають низький рівень розрахунку. Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

Зокрема без теплопостачання залишилися підприємство «Портал Інвест Груп» - борг 37 тис. грн (вул. Наукова, 7), КДПВІ «Львівагропроект» - борг 156 тис. грн (пр. Чорновола, 67), ТзОВ «Будекс-Груп» - борг 175 тис. грн (вул. П. Мирного, 24), ЗАТ ПБО «Львівміськбуд» – борг 158 тис. грн (вул. Зелена, 238), ЛКП «Дністер» - борг 63 тис. грн (вул. Дністерська, 16).

Подачу опалення і гарячої води обіцяють відновити за умови погашення заборгованості.

Натомість, фізичних осіб – населення, від теплопостачання не відмикають.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року рівень розрахунку споживачів підприємства «Львівтеплоенерго» за отримані послуги з теплопостачання у грудні, становив тільки 75%.