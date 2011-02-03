У Львові буде українсько-польська міжурядова зустріч, – губернатор

Львів. 3 лютого. УНІАН. У Львові 2-3 березня відбудеться українсько-польська міжурядова зустріч.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, про це заявив голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК під час Польсько-українського форуму у Варшаві.

За його словами, під час міжурядової зустрічі обговорюватимуться питання Євро-2012 та будівництва нових терміналів.