У Львові буде українсько-польська міжурядова зустріч, – губернатор
17:04, 03 лютого 2011Львів
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Планують на весну
Львів. 3 лютого. УНІАН. У Львові 2-3 березня відбудеться українсько-польська міжурядова зустріч.
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, про це заявив голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК під час Польсько-українського форуму у Варшаві.
За його словами, під час міжурядової зустрічі обговорюватимуться питання Євро-2012 та будівництва нових терміналів.
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