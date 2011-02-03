Ветерани Львівщини вимагають покарати депутата Михальчишина

Львів. 3 лютого. УНІАН. Голова Львівської обласної організації ветеранів України Тимофій Махоньок та заступник голови Антифашистського Комітету України Олександр Калинюк звернулися з листом до прокурора Львівської області Віталія Ковбасюка, в якому просять притягнути до відповідальності депутата Львівської міської ради Юрія Михальчишина – за порушення вимог ст. 105 Конституції України та за ознаками злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального Кодексу України («Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»).

Про це повідомив УНІАН заступник голови Антифашистського Комітету України Олександр Калинюк.

«У зв’язку з висловлюваннями депутата Львівської міської ради Юрія Михальчишина, обраного від ВО «Свобода», про «…окупаційну адміністрацію Януковича-Азарова-Табачника…», яка «…розгорнула широкомасштабну війну проти українців…», а також, що «наша бандерівська армія перейде Дніпро, перейде Донецьк і викине цю синьожопу банду, яка сьогодні узурпувала владу в Україні», - ми звернулися до Прокурора Львіської області і маємо надію, що прокуратура області дасть чітку юридичну оцінку висловлювань представника влади Ю.Михальчишина, оскільки ці висловлювання, м’яко кажучи, некоректні», - зазначив у коментарі агентству О.Калинюк.