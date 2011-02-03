У Львові четверо дітей та мати отруїлись чадним газом
18:20, 03 лютого 2011Львів
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Дітей, віком від 10-ти до 16-ти років, госпіталізували до реанімаційного відділення Львівської комунальної дитячої лікарні
Львів. 3 лютого. УНІАН. Сьогодні близько 8.30 у Львові чадним газом отруїлося п’ятеро осіб. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Львівській області.
Потерпілих, чотирьох дітей, віком від 10-ти до 16-ти років, госпіталізували до реанімаційного відділення Львівської комунальної дитячої лікарні. Окрім них, в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні поклали і їх матір.
За інформацією МНС, інцидент ставляв через те, що матір увімкнула газову плиту на 20 хвилин, аби зігрілась діти.
МНС зазначає, що з початку 2011 року на Львівщині вже трапилась низка прикрих випадків отруєнням чадним газом.
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