Губернатор добиватиметься скорочення черг на кордоні

Варшава. 3 лютого. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК планує провести переговори із представниками польської влади щодо заходів, які сприятимуть зменшенню черг на українсько-польському кордоні. Про це губернатор, який сьогодні у Варшаві бере участь в Українсько-Польському форумі самоврядування та Х Економічному форумі “Україна-Польща”, сказав кореспонденту УНІАН у Польщі.

М.ЦИМБАЛЮК зазначив, що українцям досить часто доводиться чекати по 6-7 годин у черзі на перетин кордону навіть на так званій „зеленій смузі”.

„7 годин - це майже робочий день - простояти в черзі, звичайно не личить, коли ми говоримо про партнерство та ділові стосунки”, - сказав він.

За словами губернатора Львівщини, ця тема є однією із основних під час його зустрічей із польськими посадовцями, зокрема, представниками прикордонної служби.

М.ЦИМБАЛЮК також повідомив, що до складу львівської делегації, яка бере участь в форумі самоврядування та економічному форумі, входить більш як 20 підприємців, які зацікавлені у розвитку співробітництва з польськими партнерами.

„У нас потужний десант бізнесменів, які вже мають досвід роботи з Польщею і, крім того, ще мають бажання розглядати ті чи інші бізнес-проекти”, - сказав губернатор.

За його словами, влада Львівщини також зацікавлена у збільшенні польських інвестицій у регіоні, де на сьогодні частка польських інвестицій становить понад третину від загального обсягу. М.ЦИМБАЛЮК додав, минулого року відновилися обсяги іноземних інвестицій у Львівську область, які різко впали у кризовому 2009 році.

„Моє завдання - не тільки задекларувати, а створити справді комфортні умови для бізнесу”, - наголосив губернатор Львівщини.

Він також назвав одним із важливих питання будівництва нових пунктів пропуску на кордоні України та Польщі, а також питання спорудження нових доріг до цих пунктів пропуску.

„Це надзвичайно важлива поїздка (до Польщі) в плані налагодження співпраці, і наше завдання - аби багато проблем, які виникають, ми вирішували в робочому порядку, як добрі сусіди”, - резюмував губернатор Львівщини.

Як повідомляв УНІАН, в рамках першого офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Польщі у Варшаві відбувається Польсько-Український форум самоврядування та Х Економічний форум.