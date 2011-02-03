Львівський «Маяк» реорганізовується

Київ. 3 лютого. УНІАН. Львівське швейне підприємство ВАТ «Маяк» припиняє своє існування шляхом реорганізації в товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ). Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийнято на загальних зборах акціонерів 2 лютого ц.р.

На зборах також прийнято рішення здійснити викуп акцій у акціонерів товариства, які не голосували або були проти реорганізації. Викуп акцій здійснюється за ціною, яка визначається за домовленістю сторін, але не нижче номінальної вартості акцій. Номінальна вартість однієї акції - 1,75 грн. Підлягають викупу 104 463 простих іменних акції в документарній формі.

Також на зборах були призначені голова і члени комісії з припинення існування ВАТ. Головою комісії призначено Віктора ВИГОВСЬКОГО, який останні 6 місяців обіймав посаду голови правління товариства. На дану посаду його призначено до завершення процедури реорганізації ВАТ «Маяк».

Довідка УНІАН. ВАТ «Маяк» (Львів) засновано в 1944 році. Займається виготовленням верхнього жіночого та чоловічого одягу: пальто, напівпальто, курток, спідниць, брюк, піджаків. З 90-х років «Маяк» працює на давальницькій сировині (70% виробництва). Крім того, працює на внутрішній ринок - Львів, Київ, Дніпропетровськ, Донецьк (7-8%) і на експорт, поставляючи продукцію з власної сировини німецьким швейним підприємствам Quelle, Отто (20%).

ВАТ "Маяк" у 2009 році отримало збиток у розмірі 31 тис. грн, що в 72,4 раза менше, ніж у 2008 році (2,244 млн грн).