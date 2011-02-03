На Жовківщині «погорів» на хабарі інспектор електромереж
22:06, 03 лютого 2011Львів
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Вимагав у підприємця
Львів. 3 лютого. УНІАН. Співробітники Жовківського райвідділу міліції Львівщини затримали «на гарячому», під час отримання хабаря, інспектора Жовківського району електромереж (РЕМ).
Як повідомило УНІАН джерело у Жовківському райвідділі внутрішніх справ, 32-річний інспектор вимагав у приватного підприємця хабар в сумі 20 тис. грн. «за вирішення питання по встановлених порушеннях, щодо використання та обліку електроенергії та не накладення штрафних санкцій».
Правоохоронці затримали інспектора під час отримання грошей в приміщенні одного з барів на вулиці Вокзальній у місті Жовкві.
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