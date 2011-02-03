На Жовківщині «погорів» на хабарі інспектор електромереж

Львів. 3 лютого. УНІАН. Співробітники Жовківського райвідділу міліції Львівщини затримали «на гарячому», під час отримання хабаря, інспектора Жовківського району електромереж (РЕМ).

Як повідомило УНІАН джерело у Жовківському райвідділі внутрішніх справ, 32-річний інспектор вимагав у приватного підприємця хабар в сумі 20 тис. грн. «за вирішення питання по встановлених порушеннях, щодо використання та обліку електроенергії та не накладення штрафних санкцій».

Правоохоронці затримали інспектора під час отримання грошей в приміщенні одного з барів на вулиці Вокзальній у місті Жовкві.