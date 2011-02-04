Серед потерпілих у ДТП в Польщі є мешканець Львівщини

Львів. 4 лютого. УНІАН. Серед травмованих під час дорожньо-транспортної пригоди пасажирського автобуса Рахів-Прага-Ліберец у Польщі є мешканець Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, загалом у ДТП травмувалося вісім пасажирів. На місці події загинув мешканець Івано-Франківської області.

Троє громадян отримали ушкодження середнього ступеня. Мешканець Львівської області перебуває у лікарні міста Ярослава (Республіка Польща).

Перевізник, який здійснював перевезення (на регулярному маршруті), зареєстрований в Закарпатській області.

На час аварії в автобусі перебувало 39 людей: 38 громадян України і 1 громадянин Чехії.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2011 року близько о 22.00 в Польщі в аварію потрапив український автобус. 1 лютого голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК дав доручення заступнику голови Львівської ОДА Володимиру ГУБИЦЬКОМУ взяти під контроль ДТП в Польщі.