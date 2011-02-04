У Львові четверо осіб отруїлося чадним газом

Львів. 4 лютого. УНІАН. Вчора у Львові, близько 23.20, в квартирі на вул. Січових Стрільців, 4 чадним газом отруїлося четверо осіб. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Львівській області.

Всі потерпілі - 1993 року народження, у стані легкого ступеня важкості були госпіталізовані в Львівську обласну клінічну лікарню.

Також цього дня в одній із квартир Львова на вул. Кондукторській, 45 чадним газом отруїлися матір та четверо її дітей віком від 10-ти до 16-ти років.