На Львівщині сьогодні до 4° тепла та ожеледиця

Львів. 4 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львівській області хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці часом невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області.

Також на дорогах області ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-західний 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі –1…–6ºС, при проясненнях місцями до – 10ºС, вдень від – 1…+ 4ºС.