У Львові під час Євро-2012 будуть фан-посольства

Львів. 4 лютого. УНІАН. У Львові під час чемпіонату Європи 2012 року з футболу будуть організовані фан-посольства. Про це заявив Директор департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідно до концепції організації фан-посольств у приймаючих містах УЄФА Євро-2012, вже цього року буде визначено персонал стаціонарного фан-посольства, яке знаходитиметься в центрі Львова.

«У його роботі будуть задіяні координатор та 5 кваліфікованих помічників. Крім того, допомагати їм будуть понад 20 волонтерів. Мобільні фан-посольства будуть організовані фанами команд, які гратимуть у Львові», – зазначив координатор «Вболівальників футболу Європи» Томас ГАССЛЕР.

У фан-посольствах працівники надаватимуть вболівальникам з інших країн консультаційні та інформаційні послуги (доїзд, готелі, безпека), допомагатимуть у разі виникнення надзвичайної ситуації. Окрім стаціонарного, у місті працюватимуть «мобільні» фан-посольства, які супроводжуватимуть фанів до їх місцезнаходження у місті або за містом.

«Європейський досвід показує, що наявність такої служби, як фан-посольство, сприяє атмосфері доброзичливості між групами вболівальників, допомагає підвищити відчуття безпеки та захищеності серед фанів», – зазначив директор департаменту «Євро-2012» Олег ЗАСАДНИЙ.