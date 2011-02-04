На львівському підприємстві сталося потрійне ДТП

Львів. 4 лютого. УНІАН. У Львові в дорожньо-транспортній пригоді зіткнулося дві вантажівки та мікроавтобус. Інцидент стався 3 лютого та території підприємства ДБК «Гал Підшипник» на вулиці вул. Зеленій, 238.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ у Львівській області.

Встановлено, що 34-річний водій автомобіля «ЗІЛ-4502» скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Рено-Трафік», яким керував 30-річний львів’янин. Згодом 22-річний водій автомобіля «МАЗ» допустив зіткнення з вищевказаним автомобілем «ЗІЛ-4502», який від удару, інерційно рухаючись, наїхав на водія цього авто, 34-річного жителя Львова, а також – на автомобіль «Рено-Трафік».

Унаслідок ДТП 34-річний водій автомобіля «ЗІЛ-4502» отримав тілесні ушкодження. За даним фактом ДТП триває перевірка.