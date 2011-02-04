У Львові грабіжник вбив свою жертву

Львів. 4 лютого. УНІАН У Львові 39-річний чоловік кулаком по голові наніс смертельну травму 46-річному львів‘янину.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, 23 січня, о 20.00, у під‘їзді одного з будинків на вулиці Кульпарківській нападник «переслідуючи корисливі мотиви» наніс львів‘янину удар кулаком по голові від чого той впав на підлогу отримавши черепно-мозкову травму несумісну з життям (перелом основи черепа).

За інформацією джерела, було встановлено, що 19 січня, о 20.30, це й же зловмисник на вулиці Петлюри у Львові пограбував 47-річного львів‘янина, застосовуючи фізичне насилля заволодів його телефоном «Сіменс».

39-річного зловмисника, який виявився жителем Львова, затримано.