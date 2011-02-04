Президент привітав мешканку Львівщини з ювілеєм

Львів. 4 лютого. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав із 100-літнім ювілеєм Марію Романівну Мігус, яка мешкає в м. Угнів Сокальського району Львівщини. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

«Щиро вітаю Вас із славним 100-літнім ювілеєм. Вклоняюся Вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю. Радію, що, переживши багато бурхливих подій, Ви стали свідком народження незалежної Української держави і сьогодні зустрічаєте свій ювілей у колі рідних та близьких Вам людей. Бажаю міцного здоров’я, щастя, радості й благополуччя», - йдеться у тексті привітання глави держави.

100 років Марії Мігус виповнилось 1 лютого.