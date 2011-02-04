Загроза відімкнення світлофорів обминула Львів

Львів. 4 лютого. УНІАН. У Львові не відключатимуть за борги перед енергетиками світлофори.

Як повідомили УНІАН у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, міськрада перерахувала кошти за спожиту електроенергію ДГП «СМЕУ УМВСУ у Львівській області», яке обслуговує світлофори у місті.

«Відтак, загрози відімкнення світлофорів від енергоживлення немає», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Львівобленерго» попередило про можливість відключення 7 лютого світлофору на перехресті вулиці Дорошенка і проспекту Свободи у Львові, через борг за спожиту електроенергію, сума якого склала 25,5 тис. грн.

У Львові функціонує 113 світлофорних об’єкти.

