Заступником прокурора області став Андрій Стасів

Львів. 4 лютого. УНІАН. Наказом Генерального прокурора України від 3 лютого 2011 року на посаду заступника прокурора Львівської області призначено старшого радника юстиції Стасіва Андрія Петровича, який до цього часу обіймав посаду прокурора м.Червонограда Львівської області. Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як інформує прес-служба, також на посаду прокурора Шевченківського району Львова призначено радника юстиції Поліщука Володимира Павловича, який раніше був прокурором Буського району, а на посаду прокурора Жовківського району призначено молодшого радника юстиції Сендака Ігоря Михайловича, який до призначення працював заступником прокурора Мостиського району Львівщини.