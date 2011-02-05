Євро-2012 дасть Львівщині понад 10 млрд грн інвестицій

Варшава. 5 лютого. УНІАН. Більше 10 мільярдів гривень буде інвестовано у Львів та Львівську область завдяки проведенню в місті матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав губернатор Львівської області Михайло Цимбалюк, котрий 3 - 4 лютого брав участь у Польсько-Українскому форумі самоврядування та економічному саміті у Варшаві.

«Львівщина має унікальний шанс отримати таку суму грошей, яку вона ще ніколи не отримала - не лише за часи незалежності, але й до того», - відзначив співрозмовник УНІАН.

Губернатор зауважив, що в місто та область лише в минулому році вкладено майже 3 млрд гривень, що у десять разів більше, ніж було вкладено у підготовку Євро-2012 у 2009 та 2008 роках разом узятих.

У поточному році, інвестиції складуть 7-8 млрд гривень, з яких близько 3 мільярдів гривень буде направлено на спорудження та реконструкцію доріг, серед яких губернатор назвав траси з Києва до пунктів пропуску на кордоні з Польщею в Шегинях, Краківці та Раві-Руській.

Михайло Цимбалюк сказав, що близько 70% коштів направлених на підготовку області до Євро-2012 виділить український уряд, а решта буде профінансована місцевою владою та приватними інвесторами.

За його словами, кошти будуть направлені не лише на будівництво стадіону, реконструкцію летовища та доріг в місті та області, але також на закупівлю нової спеціалізованої техніки, яку потребує Львівщина.

М.Цимбалюк додав, що приватні інвестори вкладуть в підготовку до чемпіонату, головним чином, на спорудження готельної бази та інших об’єктів сфери обслуговування щонайменше 500 млн гривень.

Він також запевнив, що львівська влада справляється із реалізацію усіх завдань поставлених в рамах підготовки до європейського чемпіонату, а готельна база готова вже на 115% від вимог UEFA.

Як повідомляв УНІАН, М.Цимбалюк узяв участь у Польсько-Українському форумі самоврядування та Х Економічному саміті «Польща-Україна», які пройшли 3-4 лютого у Варшаві.

Форум та саміт відбуваються в рамках першого візиту Президента України Віктора Януковича до Польщі.

