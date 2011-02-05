Влада Львівщини добиватиметься облаштування пам’ятних для українців місць у Польщі

Варшава. 5 лютого. УНІАН. Влада Львівщини планує добиватися облаштування пам’ятних для українців місць у Польщі, - повідомив УНІАН голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, котрий 3-4 лютого брав участь в Польсько-Українскому форуму самоврядування та економічному саміті у Варшаві.

Він відзначив те, як щороку зростає кількість польських туристів, які відвідують місця, де раніше жили громадяни Польщі.

«Наше завдання, аби і турист з України мав можливість відвідати територію Польщі. Ті міста, де вони були історичними місцями проживання українців, де збережена наша культура», - зазначив львівський губернатор.

Михайло Цимбалюк зауважив, що у Польщі поховано багато відомих українців, серед яких і автор гімну України Михайло Вербицький.

«Ми б хотіли налагодити, аби українці в більш комфортних умовах відвідувати ті місця, в тому числі місця поховання. Зараз якраз про це ведемо переговори», - відзначив він.

Губернатор зауважив, що, зокрема, ці питання планує обговорити під час зустрічі із головою об’єднання українців у Польщі Петром Тимою.

«Ми хочемо на території Польщі відновлювати пам’ятники та все-таки ставити питання, щоб на такому самому рівні, як ми ставимося до пам’яток польського народу на Львівщині, аби було аналогічне ставлення до наших історичних пам‘яток», - наголосив губернатор.

