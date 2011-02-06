Львів. 6 лютого. УНІАН. На Львівщині 712,5 тисяч пенсіонерів.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Олександр Другов, на виплату пенсій у місяць йде 760 млн. грн.

«При цьому 499 тисяч осіб отримують пенсії не більше 1 тис. грн. Спеціальні пенсії нараховано 53 тис. осіб, середній розмір спеціальної пенсії на Львівщині становить 1900 грн», - зазначив Олександр Другов.

За підсумками 2010 року, середня пенсія в Україні становить 1149 грн. У той же час майже 2,8 млн пенсіонерів отримують пенсію нижче 800 грн.