Вірастюк і Силантьєв читали львівським дітям казки

20:28, 06 лютого 2011
Львів
0 0

Пропагували здоровий спосіб життя

Львів. 6 лютого. УНІАН. Двоє видатних українських спортсменів – Денис Силаньтєв та Василь Вірастюк у Львові взяли участь у Марафоні читання «Розкажи дитині казку».

Вірастюк

У садочку №43 вони читали дітям казку про Динозаврика (Силантьєв) та про Метелика (Вірастюк) із книги «Чудеса маленького міста».

Вірастюк
Мета акції, не лише заохочувати серед дітей читання книжок, а й пропагувати здоровий спосіб життя та заняття спортом.

Вірастюк
Фото Євгенія Кравса 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter