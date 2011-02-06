Вірастюк і Силантьєв читали львівським дітям казки

Львів. 6 лютого. УНІАН. Двоє видатних українських спортсменів – Денис Силаньтєв та Василь Вірастюк у Львові взяли участь у Марафоні читання «Розкажи дитині казку».

У садочку №43 вони читали дітям казку про Динозаврика (Силантьєв) та про Метелика (Вірастюк) із книги «Чудеса маленького міста».



Мета акції, не лише заохочувати серед дітей читання книжок, а й пропагувати здоровий спосіб життя та заняття спортом.



Фото Євгенія Кравса