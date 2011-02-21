Азаров не хоче подовженої злітної смуги аеропорту Львова

Київ. 21 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров не вважає за доцільне подовжувати злітно-посадкову смугу аеропорту Львова на 150 метрів – до 3,5 км.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з представниками влад Києва, Донецька, Харкова і Львова, присвяченій питанням підготовки до проведення Євро-2012, у відповідь на заяву мера Львова Андрія Садового про необхідність такого кроку.

М.Азаров наголосив, що, згідно з висновком фахівців, на злітну смугу зможуть сідати великі авіалайнери.

«Що стосується смуги, якщо є думка фахівців – ніяких додаткових метрів не буде. Це зайві сотні мільйонів, яких у нас немає, і на цьому ми ставимо крапку», – сказав прем`єр-міністр.

Нагадаємо, що проектанти будівництва злітно-посадкової смуги в аеропорту «Львів» пропонують зменшити її на 150 метрів від запланованих 3,5 км. Проте мер Львова і губернатор області категорично проти такої пропозиції, оскільки, на їх думку, скорочення смуги створить складнощі при прийомі великих літаків.