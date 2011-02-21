«Львівгаз» став прибутковим

Київ. 21 лютого. УНІАН. ВАТ «Львівгаз» завершило 2010 рік з чистим прибутком 10,633 млн. грн., Тоді як за 2009 рік чистий збиток компанії становив 2,852 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що в 2010 році «Львівгаз» збільшив чистий дохід на 35,3% порівняно з 2009 роком - до 1 млрд. 204,665 млн. грн., а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 40,8% - до 1 млрд. 540,705 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Львівгаз» займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ у Львівській області. 27,6% ВАТ «Львівгаз» належать НАК «Нафтогаз Україна», 28,7451% - МФС (номінальний утримувач), 22,0328% - майнової інвестиційної компанії "НЕП" (Львів).