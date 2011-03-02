Викладач попався на хабарі

Львів. 2 березня. УНІАН. У Львівській області на хабарі затримали співробітника одного з вишів.

Як повідомили УНІАН в міліції, викладач вимагав та отримав $250 доларів хабара від жителя одного з міст за сприяння йому у вступі до навчального закладу.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).