Викладач попався на хабарі
13:33, 02 березня 2011Львів
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«Просив» $250
Львів. 2 березня. УНІАН. У Львівській області на хабарі затримали співробітника одного з вишів.
Як повідомили УНІАН в міліції, викладач вимагав та отримав $250 доларів хабара від жителя одного з міст за сприяння йому у вступі до навчального закладу.
Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).
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