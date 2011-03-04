Призначено трьох нових прокурорів
11:32, 04 березня 2011Львів
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Буського, Сокальського районів та м. Червоноград
Львів. 4 березня. УНІАН. 2 березня відповідними наказами Генерального прокурора України призначено трьох нових прокурорів у Львівській області.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Генеральної прокуратури України.
Відтак прокурором Буського району призначений Роман Андрес, прокурором Сокальського району - Роман Шарко та прокурором Червонограда - Віктор Мисяк.
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