Українсько-польська співпраця: якість по висхідній

Львів. 4 березня. УНІАН. Польських урядовців приємно вразив рівень проведення у Львові 2-3 березня засідання IX засідання Міжурядової Координаційної ради з питань співробітництва з Україною. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Як зауважив заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Республіки Польща Пьотр Стаханьчик, за майже десятиріччя традиційних зустрічей у Львові та Варшаві щойно було продемонстровано найвищу якість підготовки документів та організації роботи учасників.

Тому польська делегація повертається з наміром так само якісно організувати і провести ювілейне X засідання координаційної Ради.

Як підкреслив інший співголова Координаційної ради, заступник міністра закордонних справ України Євген Микитенко, крім підготовки власне зустрічі гостей вразили темпи змін в Україні у сфері транскордонної співпраці з Польською республікою.