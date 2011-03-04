У Львові відбудеться Електротехнічний форум

Львів. 4 березня. УНІАН. 9 – 11 березня у Львові відбуватиметься спеціалізована виставка «Електрика 2011».

Як повідомили УНІАН організатори, експозицію «Електрика’2011» буде представлено у таких тематичних розділах: виробництво, передача та розподіл електроенергії; комутаційні апарати; кабелі та проводи; силова електроніка; контрольно-вимірювальна техніка; пристрої захисту та автоматики; освітлення; електроінсталяція. Особливу увагу буде приділено енергозбереженню, автоматизації виробничих процесів, освітленню, а також електронним компонентам.

Щороку виставка, що вже стала знаковою подією Західної України, збирає виробників, постачальників та споживачів електротехнічної продукції з різних областей України, а також іноземні компанії. Цьогоріч «Електрика» об’єднає понад 100 компаній - учасників, які матимуть змогу представити новітні досягнення та можливості електротехніки, електроніки та світлотехніки, обмінятися досвідом, віднайти свого споживача, розвивати інвестиційну та партнерську співпрацю на належному рівні.

Серед компаній, які візьмуть участь у роботі виставки – AККУ Енерго, Honeywell, VD Mais, Аплісенс-Тер, АсКо-УкрЕМ (ЕлектроМайстер), Аювін Груп, Валон-А, Електродім, Електросфера, Електрум, Елемер Україна, ЕТІ Україна, ІЕК Україна, ІНПУК, Копос – Електро, КСК-Автоматизація, Лапп Україна ТОВ, Метран, НІК, СВ Альтера-Львів, Скіф-контрол, Сонел Україна, Степс ЛТД, Техносервіспривід, Фенікс Контакт, ХКД Трейд та інші.

Виставка буде проходити за адресою: Львів, вул. Мельника, 18, Палац спорту «Україна». Організатор виставки –EXPOLVIV.

Офіційне відкриття виставки – 9 березня об 11.00.



