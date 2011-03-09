Водій автобуса збив двох пішоходів

Львів. 9 березня. УНІАН. У Львівській області 41-річний водій автобуса «Івеко» збив двох жінок-пішоходів. Інцидент стався 4 березня о 17.40 у смт Східниця на вул. Бориславській.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, потерпілі раптово вийшли з обочини на проїжджу частину дороги.

Унаслідок цієї автопригоди у 48-річної жінки-пішохода – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м’яких тканин обличчя, садни обох колін, а у 46-річної – забійна рана лівої скроневої ділянки, гематома лівого ока, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, садна правої щоки.

За даним фактом ДТП триває перевірка.