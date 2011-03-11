Ціни на хліб у лютому на Львівщині зросли на 0,9%

Львів. 11 березня. УНІАН. У лютому цього року на споживчому ринку України та Львівської області зростання споживчих цін зменшилось. Індекс споживчих цін становив в Україні 100,9%, у Львівській області – 100,7%.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, за два місяці приріст споживчих цін (тарифів) в Україні становив 1,9%, у Львівській області – 1,7%.

У лютому в регіоні порівняно з січнем приріст цін на продукти харчування зменшився і становив 0,5% (проти 1,4% у січні). На окремі продукти ціни порівняно з попереднім місяцем стали нижчими.

У середньому на 1,9% знизились ціни на м’ясо та м’ясопродукти. Так, на 8,7% подешевшала птиця, на 3,1% – свинина, на 1,2% – вироби з м’яса делікатесні, на 0,3% – ковбаса копчена.

Аналогічна ситуація спостерігалась з цінами на молочні продукти і яйця (ціни на них у середньому знизились на 1,6%). На 15,6% відбулось зниження цін на яйця, на 0,2% – 0,4% на сир твердий і м’який. Водночас, на 0,9% подорожчало молоко і на 1,2% – кисломолочна продукція. На решта молочних продуктів ріст цін не перевищував 0,5%. Продовжувалось сезонне подорожчання овочів і картоплі.

Найбільше подорожчали: цибуля (на 14,1%), гарбузи (на 12%), картопля (на 9,5%), морква (на 8,4%), буряк (на 6,3%), капуста свіжа (на 3,5%).

Також, суттєво зросли ціни на фрукти на 1,8% за рахунок подорожчання яблук на 14,7%. Разом з тим, на 7,3% подешевшали цитрусові.

Хліб і хлібопродукти подорожчали у середньому на 0,9%. На 1,8% зросли ціни на батони, на 1,1% – на хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, на 0,5% – на хліб пшеничний з борошна першого ґатунку і хліб житній, житньо-пшеничний.

Значно піднялись ціни на крупи і борошно: на 13,2% – на пшоно, на 9,5% – на перлові і ячні, на 5,7% – манні, на 3,9% – пластівці вівсяні, на 2,2% – борошно, на 1,3% – рис. В межах 0,8% – 1,9% подорожчали булочні вироби, вафлі, печиво, торти. Зросли ціни на олію та жири: на 2,2% подорожчав маргарин, на 0,8% – масло вершкове, на 0,7% – олія.

З риби та рибопродуктів на 1,8% подорожчала риба жива, на 1,9% – скумбрія солона, копчена, на 4,6% – крабові палички. Значно більше, ніж минулого місяця подорожчав цукор – на 2,8% (проти 0,9%). В межах 1% – 1,5% зросли відповідно ціни на кондитерські вироби з цукру і шоколаду. На 0,7% подорожчали безалкогольні напої, а саме: соки фруктово-ягідні – на 1,5%, чай – на 1,2%. Алкогольні напої подорожчали на 2,4%, з них найбільше: горілка – на 3,3%, шампанське – на 2%.

Дешевшими на 0,4% стали в цьому місяці одяг і взуття за рахунок сезонних знижок на куртки і зимове взуття. З комунальних послуг зросли тарифи на холодну воду – на 7,4% і каналізацію – на 7,3%, електроенергію – на 6,8%. Підвищилась ціна на тверде паливо – на 5,6%.