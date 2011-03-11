У Львові проведуть "Шевченко-квест"

Львів. 11 березня. УНІАН. 13 березня у Львові проведуть пішу теренову гру “Шевченко-квест”. Ініціатором заходу виступила Львівська обласна громадська організація “Борець”. Про це УНІАН повідомили у прес-службі організації.

Завдання гри пов’язані з життям і творчістю видатного Кобзаря, мета – почерпнути знання про українського велета духу на практиці і вшанувати його пам’ять. Команда-переможець повинна першою прийти на фініш, виконавши всі умови гри.

Кількість учасників у команді: 3-5 чоловік. Захід розпочнеться об 15.00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку.