Поблизу Львова «ВАЗ» в’їхав у «Мерседес»

Львів. 11 березня. УНІАН. Вчора на автодорозі сполученням Львів-Пустомити у селі Сокільники 32-річний водій автомобіля «ВАЗ-2109» в’їхав в «Мерседес-Бенц».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, внаслідок зіткнення водій автомобіля «ВАЗ-2109» від отриманих травм помер у 8-ї лікарні міста Львова.

Також у ДТП було травмовано троє пасажирів автомобіля «ВАЗ-2109», серед них: 21-річний житель Львова (закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки), 28-річний житель села Бартатів Городоцького району (забої ліктя і тазу) та 20-річний житель міста Пустомити (перелом лівого плеча).

За фактом аварії триває перевірка.