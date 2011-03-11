У Львові при висадці із маршрутки травмувалась 19-річна дівчина

Львів. 11 березня. УНІАН. У Львові під час висадки з маршрутного таксі травмувалася 19-річна студентка одного з вишів Львова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 10 березня, о 20.00, у відділ ДАІ Львова з травмпункту №2 надійшло повідомлення про звернення до них за медичною допомогою 19-річної львів’янки. Дівчина повідомила, що тілесні ушкодження вона отримала у Львові на зупинці загального користування, розташованої біля перехрестя вулиць Городоцька-Довбуша, під час висадки із маршрутного таксі №72.

Водій маршрутки не закінчивши висадку пасажирів, а це була група студентів, розпочав рух внаслідок чого кілька молодих людей попадали на тротуар. Одна з пасажирок – 19-річна дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забою м’яких тканин поперекового відділу хребта.

За даним фактом ДТП триває перевірка.