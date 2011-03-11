Львівська облрада переповнена колишніми митниками-контрабандистами - нардеп
Рибаков зрозумів, хто хоче позбутися Калєтніка
Київ. 11 березня. УНІАН. Голова парламентської фракції «Реформи заради майбутнього» Ігор Рибаков вважає політичний тиск на керівництво Державної митної служби та Служби безпеки України спланованою кампанією, яка має на меті зупинити боротьбу з корупцією та наведення ладу у відомствах.
Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби фракції. Раніше у ЗМІ заявлялося про можливе звільнення Валерія Хорошковського та Ігоря Калєтніка з посад голови СБУ та голови Держмитслужби.
«Уже вкотре поширюються повідомлення про підготовлюване звільнення В.Хорошковського та І.Калєтніка, - зазначив І.Рибаков. - При цьому в ЗМІ посилаються на якісь документів, що нібито готуються в Адміністрації президента України. Зокрема, майже півроку тому активно обговорювався подібний «витік» про начебто підготовлені укази щодо звільнення з посад Анатолія Могильова (міністра внутрішніх справ), І.Калєтника та Миколи Литвина (голови Державної прикордонної служби). Проте ці прогнози так і залишилися плітками. Тепер ще й Львівська обласна рада на своїй сесії 9 березня 2011 року ухвалила звернення до президента з вимогою звільнити з посади І.Калєтніка, однак воно не містить жодного факту порушення закону та жодного переконливого обґрунтування».
На думку І.Рибакова, «єдиною причиною такої перебільшеної уваги обласних депутатів до Держмитслужби є запроваджена керівництвом ДМСУ та СБУ жорстка система управління відомствами».
«Десятки років по всій Україні, - цитує депутата прес-служба, - місцеві керівники створювали стійкі угруповання та налагоджували контрабандні канали (у тому числі медпрепаратів, тютюнових виробів, зброї та наркотиків), а на митницях керував місцевий криміналітет, який, стабільно отримуючи надприбутки від протиправної діяльності, забезпечив свою участь у місцевих та центральних владних структурах – як в правоохоронних, так і у виборних органах».
Коментуючи діяльність керівництва Держмитслужби, І.Рибаков зазначив, що “нині у Львівській обласній раді постраждалих від наведення ладу на митниці більше, ніж деінде, адже вона переповнена колишніми митниками-контрабандистами і корупціонерами, які прикриваються мандатами депутатів облради”. “Їхнє фінансове благополуччя, сказав він, - опинилося під загрозою одразу після початку жорсткої боротьби митниці та Служби безпеки з правопорушниками на Львівській митниці”.
“Прийнявши рішення рекомендувати президенту України звільнити голову митниці, Львівська обласна рада надто явно проявила свою заінтересованість справами митниці та чітко дала зрозуміти суспільству: якщо на посаді залишиться І.Калєтнік, то деякі політичні сили (в особі їхніх лідерів), що підтримали вказане рішення, втратять джерела фінансування”, - вважає лідер фракції «Реформи заради майбутнього. - Бо й справді, чому депутати Львівської облради демонструють такий підвищений інтерес до митниці? Хіба виборці доручали депутатам втручатись в роботу органів виконавчої влади? Адже без уваги залишаються першочергові, нагальні питання життя Львівської області та її населення».
На думку І.Рибакова, нині немає підстав для звільнення з посад голів СБУ та ДМСУ, “адже вони професійно виконують свої обов’язки та на гідному рівні забезпечують роботу підпорядкованих їм відомств”. «Упевнений, - заявив він, - що президент України не потребує жодних порад, рекомендацій чи звернень щодо кадрових призначень тих осіб, яких він приймав на роботу й подальшу долю яких він уповноважений вирішувати особисто».
За словами І.Рибакова, тиск на керівництво Державної митної служби з боку заінтересованих політиків та посадовців “зумовлений виключно намаганням зупинити боротьбу, розгорнуту керівництвом митниці й небажанням окремих осіб втрачати давно налагоджені протиправні канали надходженні коштів”. «Контрабандно-кримінальні угруповання, - заявив він, - використовуючи своїх представників у владі та методи «чорного піару», відстоюють власні фінансові інтереси».