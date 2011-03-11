Укртелеком продали

Київ. 11 березня. УНІАН. Фонд державного майна України (ФДМУ) сьогодні, 11 березня, підписав з ТОВ «ЄСУ», дочірньою компанією австрійського концерну ЕPIC, договір купівлі-продажу 92,79% державного пакета акцій ТОВ «Укртелеком», передає кореспондент УНІАН.

Реалізаційна ціна 92,79% держпакета акцій компанії склала 10 млрд. 575,1 млн. грн., що всього на 75 млн. грн. більше його стартової ціни.

Нагадаємо, згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЄСУ», як єдиного учасника конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Голова Фонду державного майна Олександр Рябченко 21 грудня 2010 року заявив, що на конкурс з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» надійшла всього одна заявка – від компанії «ЕСУ» (ESU), що є дочірнім підприємством австрійського концерну EPIC.

Голова ФДМУ також повідомив, що оскільки в цьому конкурсі бере участь тільки одна компанія, буде проведена незалежна оцінка запропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства.

За підсумками оцінки, вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелекому» склала 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищила стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» всього на 75 млн. грн.

Керівник партнера компанії EPIC Петер Голдшайдєр (Peter Goldscheider), раніше заявив, що його концерн не діє на користь представників крупного українського капіталу. Він також зазначив, що інвестор готовий піти на серйозні інвестиції в розвиток компанії для того, щоб провести повномасштабну реструктуризацію діяльності оператора. При цьому він повідомив, що основною метою компанії, як фінансового інвестора, є реструктуризація компанії для подальшого перепродажу.

На думку ряду українських експертів, «Укртелеком» може перепродувати через кілька років після його приватизації за ціною в кілька разів вищою за його приватизовану.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

У 2009 році дохід компанії склав 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.