У 2012 році уряд закладе до держрезерву 50 тисяч тон гречки

Львів. 11 березня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив у 2012 році закласти до державного резерву 50 тисяч тон гречки. Про це він заявив в ефірі програми «Іспит для влади».

Про це УНІАН повідомили у Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Вже у наступному році, я дав доручення, ми закладемо у держрезерв приблизно 50 тисяч тон гречки - це великі гроші, але гречка може зберігатися досить довго, і варто витратитися, щоб унеможливити спекуляції на цьому продукті», - підкреслив Микола Азаров. Він додав, що в поточному році гречки буде посіяно в два рази більше, ніж торік.

Крім того, глава уряду підкреслив, що в 2010 році Україна зібрала 200 тисяч тон гречки і, якби не ажіотажний попит та дії монополістів, цього врожаю було б достатньо для задоволення потреб населення у цій крупі (щорічне споживання – біля 100 тисяч тонн).

За його словами, зараз ситуація із забезпечення гречкою стабілізувалася. «Гречки в нашій країні достатньо. Кожен, хто хоче купити гречку, наприклад у Києві, може піти на ярмарок, там регулярно завозиться приблизно 150-200 тонн гречки за доступною ціною», - зазначив прем‘єр-міністр.