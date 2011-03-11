Без водопостачання залишилися три населених пункти області

Львів. 11 березня. УНІАН. Через аварію на магістральному водогоні «Городок – Львів» у с. Бартатів, повністю припинене водопостачання райцентру Городок, сіл Лапаївка та Зимна Вода. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з ліквідацією аварії на магістральному водогоні подача води також припинена у Залізничний район Львова та житловий мікрорайон Левандівка.

«Магістральний водогін «Городок-Львів» поблизу с.Бартатів побудований ще у 1956 році і на цей час перебуває у гостро-аварійному стані. Цього року ми вже вчетверте ліквідовуємо витоки води на згаданій ділянці водогону. У 2004 році ми розробили проектно-кошторисну документацію на заміну 6,7 км водогону діаметром 920 мм. Вартість проекту на той час склала 16,5 млн.грн. Звісно зараз кошторис вимагає коректування. Однак самотужки «Львівводоканал» не зможе профінансувати такі роботи. Сподіваємося на допомогу з бюджету, оскільки технічний стан водогону щороку погіршується, а кількість аварій невпинно зростає», - зазначив головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Володимир Садовий.