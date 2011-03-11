Львів. 11 березня. УНІАН. У Львівській області водій іномарки збив 70-річного пішохода. Інцидент стався 10 березня о 19.45 на автодорозі сполученням Львів-Краковець у селі Наконечн-2 Яворівського району.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, 41-річний водій автомобіля «Фольксваген Пасат» скоїв наїзд на 70-річного пішохода, жителя села Наконечне-2.

Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому правої гомілкової кістки у нижній третині та був госпіталізований у травматологічне відділення Новояворівської центральної районної лікарні №1.



За даним фактом ДТП триває перевірка.