Звільнено голову Бродівської РДА
15:05, 11 березня 2011Львів
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Розпорядження Президента
Львів. 11 березня. УНІАН. Президент Віктор Янукович відповідним розпорядженням звільнив Віктора Гузя з посади голови Бродівської РДА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як зазначено в розпорядженні, «звільнити Віктора Гузя з посади голови Бродівської районної державної адміністрації Львівської області».
Розпорядження Віктор Янукович підписав 11 березня 2011 року.
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