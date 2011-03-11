Звільнено голову Бродівської РДА

Розпорядження Президента

Львів. 11 березня. УНІАН. Президент Віктор Янукович відповідним розпорядженням звільнив Віктора Гузя з посади голови Бродівської РДА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави. Як зазначено в розпорядженні, «звільнити Віктора Гузя з посади голови Бродівської районної державної адміністрації Львівської області». Розпорядження Віктор Янукович підписав 11 березня 2011 року.

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