Цього року планують продати дві генкомпанії та п’ять обленерго – Рябченко

Київ. 11 березня. УНІАН. Цього року на приватизацію планують виставити дві генеруючих компаній і не менше п`яти обленерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр Рябченко.

За його словами, відповідне рішення про приватизацію енергокомпаній сьогодні розробляє уряд.

О.Рябченко також зазначив, що двома генеруючими компаніями, які будуть виставлені цього року, швидше за все, стануть "Західенерго" і "Дніпроенерго", при цьому першим на продаж, ймовірно, виставлять "Західенерго".

Голова Фонду держмайна також не виключив, що блокуючі пакети енергокомпаній залишать у держвласності, як це сьогодні пропонує Міністерство енергетики і вугільної промисловості України.

На думку голови ФДМУ, перші приватизаційні конкурси з продажу як генеруючих компаній, так і обленерго проведуть влітку цього року.

О.РЯБЧЕНКО також сказав, що на сьогодні ще не завершений процес передачі держпакету акцій "Одесаобленерго" з НАК "ЕКУ" в управління Фонду держмайна, як це було раніше заявлено.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України переніс початок приватизації підприємств енергетики з четвертого кварталу 2010 року на 2011 рік. За словами голови ФДМУ Олександра РЯБЧЕНКА, приватизація генеруючих і розподіляючих підприємств енергетики проводитиметься впродовж двох років, при цьому пріоритетними у продажу генеруючих підприємств залишаються "Дніпроенерго" і "Західенерго".

Раніше ФДМУ не унеможливлював оголошення першого конкурсу з продажу акцій теплових генеруючих компаній або контрольних пакетів обленерго у четвертому кварталі 2010 року.

Довідка УНІАН. На сьогодні в управлінні НАК "Енергетична компанія України" знаходяться контрольні пакети чотирьох генеруючих компаній - "Донбас-", "Захід-", "Центр-" і "Дніпроенерго".