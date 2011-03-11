У Дрогобичі обікрали юридичну консультацію

Львівська область. 11 березня. УНІАН. До правоохоронців із заявою про крадіжку майна з приміщення юридичної консультації Дрогобицького району звернувся адвокат вказаної організації.

Як повідомило УНІАН джерело у Дрогобицькому міськвідділі внутрішніх справ, куди поступила заява про скоєний злочин, було встановлено, що зловмисники проникли у приміщення юридичної консультації, що на вулиці Гончарській у Дрогобичі пошкодивши вхідні двері. З установи викрали персональний комп‘ютер.