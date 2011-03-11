У Мостиськах «шабашник» обікрав господаря помешкання

Львівська область. 11 березня. УНІАН. У місті Мостиська на Львівщині майстер-ремонтник обікрав господаря помешкання.

Як поінформувало УНІАН джерело у Мостиському райвідділі міліції, куди із заявою про крадіжку звернувся 26-річний житель міста Мостиська, 44-річний мешканець села Соколя Мостиського району, «під час проведення ремонту в помешканні викрав сумочку де знаходилися гроші в сумі 6 000 польських злотих, 5 000 гривень та 100 доларів сША».