У Мостиськах пройде Західноукраїнський брейк-данс чемпіонат

Львівська область. 11 березня. УНІАН. 12 березня у місті Мостиська пройде Західноукраїнський брейк-данс чемпіонат.

Як повідомили УНІАН у Мостиській РДА, голова райдержадміністрації Л.Збитковський провів засідання ініціативної групи з підготовки та проведення Західноукраїнського брейк-данс чемпіонату, який відбудеться у м. Мостиська 12 березня 2011 року в рамках проведення акції «Здоровим бути модно».



